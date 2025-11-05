Festival Alimenterre transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan Cinéma Cinéal Decize
Festival Alimenterre transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan Cinéma Cinéal Decize mercredi 5 novembre 2025.
Festival Alimenterre transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan
Cinéma Cinéal 1 Rue du Port Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 20:30:00
fin : 2025-11-05 22:00:00
Date(s) :
2025-11-05
Documentaire de Jérôme Zindy (co-auteur et réalisateur) et Marie Balthazard (co-auteure et coordinatrice chez Terre de Liens ).
À l’heure où 200 exploitations agricoles disparaissent chaque semaine en France, Monique et Francis Schirck, éleveurs de moyenne montagne, sont confrontés à la propre transmission de la ferme qu’ils ont bâti de leurs mains.
Une histoire de vie.
Gratuit et ouvert à tous. .
Cinéma Cinéal 1 Rue du Port Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 41 11
English : Festival Alimenterre transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan
German : Festival Alimenterre transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Alimenterre transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan Decize a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Sud Nivernais