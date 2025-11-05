Festival Alimenterre transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan Cinéma Cinéal Decize

Festival Alimenterre transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-05 20:30:00

fin : 2025-11-05 22:00:00

2025-11-05

Documentaire de Jérôme Zindy (co-auteur et réalisateur) et Marie Balthazard (co-auteure et coordinatrice chez Terre de Liens ).

À l’heure où 200 exploitations agricoles disparaissent chaque semaine en France, Monique et Francis Schirck, éleveurs de moyenne montagne, sont confrontés à la propre transmission de la ferme qu’ils ont bâti de leurs mains.

Une histoire de vie.

Gratuit et ouvert à tous. .

Cinéma Cinéal 1 Rue du Port Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 41 11

