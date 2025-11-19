Festival Alimenterre Valençay

Festival Alimenterre

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-19 18:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Ciné-débat. En partenariat avec le CIVAM de Valençay et du Pays en Bazelle.

Projection Transmettre de Jérôme Zindy. Ce documentaire explore les enjeux complexes de la transmission des fermes en France, en particulier hors du cadre familial, dans un contexte ou les agriculteurs et agricultrices sont de moins en moins nombreux. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

Film-debate. In partnership with CIVAM de Valençay et du Pays en Bazelle.

German :

Filmvorführung mit anschließender Diskussion. In Partnerschaft mit dem CIVAM de Valençay et du Pays en Bazelle.

Italiano :

Film-dibattito. In collaborazione con il CIVAM di Valençay e dei Pays en Bazelle.

Espanol :

Cine-debate. En colaboración con el CIVAM de Valençay et du Pays en Bazelle.

