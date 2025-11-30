Festival Aliment’Terre | Festi’brunch Café Terra Saint-André-de-Seignanx

Festival Aliment'Terre | Festi'brunch

Festival Aliment’Terre | Festi’brunch Café Terra Saint-André-de-Seignanx dimanche 30 novembre 2025.

Festival Aliment’Terre | Festi’brunch

Café Terra 1 chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Dans le cadre du Festival Alimenterre, le Café Terra vous invite à la projection du film de Jérôme Prundent Demain dans la vallée , suivi d’un débat et d’un apéro grignotage.

Réservation conseillée au 09 82 68 96 16 ou sur cafeterra40@gmail.com

Projection gratuite.   .

Café Terra 1 chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine   cafeterra40@gmail.com

English :

L’événement Festival Aliment’Terre | Festi’brunch Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Seignanx