Festival Aliment’Terre | Festi’brunch Café Terra Saint-André-de-Seignanx
Café Terra 1 chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Dans le cadre du Festival Alimenterre, le Café Terra vous invite à la projection du film de Jérôme Prundent Demain dans la vallée , suivi d’un débat et d’un apéro grignotage.
Réservation conseillée au 09 82 68 96 16 ou sur cafeterra40@gmail.com
Projection gratuite. .
cafeterra40@gmail.com
