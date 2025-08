Festival Allevard en images projection du film « sur la trace des colporteurs » Allevard

Festival Allevard en images projection du film « sur la trace des colporteurs »

Parc Barral Allevard Isère

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Venez assister à la projections du film « Sur la trace des colporteurs » au Parc Barral.

Parc Barral Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 45 10 11

English :

Come and see the film « Sur la trace des colporteurs » at Parc Barral.

German :

Besuchen Sie die Vorführung des Films « Sur la trace des colporteurs » (Auf den Spuren der Hausierer) im Parc Barral.

Italiano :

Partecipate alla proiezione del film « Sur la trace des colporteurs » al Parc Barral.

Espanol :

Asista a la proyección de la película « Sur la trace des colporteurs » en el Parc Barral.

