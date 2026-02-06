Festival Altérités Caen

Festival Altérités

15 Quai François Mitterrand Caen Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-19

fin : 2026-03-22

2026-03-19

Savez-vous qu’en Normandie un festival singulier vous propose, autour d’une thématique renouvelée chaque année, de découvrir l’actualité des recherches ethnographiques ?

Hériter, transmettre… et créer !

Le festival Altérités, rendez-vous normand du cinéma et de l’ethnographie, questionne pour sa 10ᵉ édition ce que signifie hériter et transmettre.

Films, débats et rencontres avec chercheurs et artistes invitent à explorer nos héritages familiaux, culturels ou coloniaux. Un moment d’explorations et d’échanges pour prendre le temps de comprendre les sociétés humaines. Le festival s’adresse à toutes les personnes simplement curieuses !

Pour découvrir la programmation, cliquez ici. .

English : Festival Altérités

Did you know that a unique festival in Normandy offers you the chance to discover the latest in ethnographic research around a theme that changes every year?

