Festival Aluu Cinéma Ivalu et Twice colonized Le Select Cinéma Granville Granville

Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20 22:30:00
2025-11-20
Ivalu et Twice colonized Deux films groenlandais au Select
Ivalu est un court-métrage, nommé aux oscars en 2023. Ivalu a disparu et sa petite sœur est prête à tout pour la retrouver mais la nature groenlandaise recèle des secrets.
Sous-titres en anglais.
Twice colonized long métrage sous-titré en français: Aaju Pater se bat pour que les peuples indigènes aient leur place dans la politique européenne.
Suivi d’un débat animé par Annie Kerouedan, en présence de plusieurs Groenlandais. .
Le Select Cinéma Granville 7 Boulevard d'Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie
