Festival Aluu Cinéma Ivalu et Twice colonized Le Select Cinéma Granville Granville

Festival Aluu Cinéma Ivalu et Twice colonized

Le Select Cinéma Granville 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20 22:30:00

2025-11-20

Ivalu et Twice colonized Deux films groenlandais au Select

Ivalu est un court-métrage, nommé aux oscars en 2023. Ivalu a disparu et sa petite sœur est prête à tout pour la retrouver mais la nature groenlandaise recèle des secrets.

Sous-titres en anglais.

Twice colonized long métrage sous-titré en français: Aaju Pater se bat pour que les peuples indigènes aient leur place dans la politique européenne.

Suivi d’un débat animé par Annie Kerouedan, en présence de plusieurs Groenlandais. .

Le Select Cinéma Granville 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 12 10 17 62 cj.granville.uummannaq@gmail.com

