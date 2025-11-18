Festival Aluu Conférence Le Défi de la Santé au Groenland Yacht-Club de Granville Granville

Festival Aluu Conférence Le Défi de la Santé au Groenland

Yacht-Club de Granville Rue des Isles Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-18 20:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Conférence animée par Annie kerouedan et Soazig Parouty, titulaire d’une thèse sur les enjeux de la santé au Groenland dans une société en transformation.

Lecture et signature du livre de Annie Kerouedan: Nakorsaq Médecin au Groenland Ed Transboréal. .

Yacht-Club de Granville Rue des Isles Granville 50400 Manche Normandie +33 6 12 10 17 62 cj.granville.uummannaq@gmail.com

English : Festival Aluu Conférence Le Défi de la Santé au Groenland

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Aluu Conférence Le Défi de la Santé au Groenland Granville a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Granville Terre et Mer