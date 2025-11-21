Festival Aluu Spectacle Tupilak , par Varste Mathaeussen Espace François Simon Carolles

Festival Aluu Spectacle Tupilak , par Varste Mathaeussen

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

Sur scène se tient l’une des plus grandes artistes du Théâtre National Groenlandais pour partager avec vous un spectacle en mouvement, théâtral et musical.

Tupilak , inspiré d’un fait réel, a son origine dans le monde mythique du Groenland mais les thèmes abordés (amour, jalousie, force créative) sont les mêmes dans toutes les sociétés.

Les quelques dialogues groenlandais seront traduits en français.

Tout public à partir du 16 ans .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 12 10 17 62 cj.granville.uummannaq@gmail.com

