Festival Am Stram Gram Vitré

Festival Am Stram Gram

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-26

fin : 2026-02-14

Le festival Am Stram Gram est dédié à l’éveil des tout-petits et à la sensibilisation des parents quant aux bienfaits de la lecture dès le plus jeune âge. Pour sa 12ème édition, le thème de l’habitat sera exploré Toc, toc, toc, qui est là ? .

Ainsi, du 26 janvier au 14 février, le réseau Arléane propose aux enfants de 0 à 3 ans d’explorer des habitations diverses des cabanes, des maisons, des tipis, et bien d’autres !

19 bibliothèques du réseau ont ainsi concocté le programme de ces 3 semaines de festival Argentré-du-Plessis, Bais, Châtillon-en-Vendelais, Cornillé, Domagné, Etrelles, La Chapelle-Erbrée, Louvigné-de-Bais, Marpiré, Mondevert, Montreuil-sous-Pérouse, Pocé-les-Bois, Saint-Aubin-des-Landes, Saint-Didier, Saint-Germain-du-Pinel, Saint-M’Hervé, Taillis, Torcé et Vitré.

Au menu de cette édition riche et variée

• Des lectures animées à partir d’une sélection thématique d’albums pour découvrir des habitations imaginaires ;

• Un atelier graphique avec l’artiste peintre locale Justine Painchaud pour activer les 10 doigts des tout-petits ;

• Des ateliers tricot pour une création collective destinée aux bébés ;

• Une rencontre avec l’auteur-illustrateur breton Matthieu Maudet pour inspirer les jeunes artistes en herbe ;

• Une conférence parentalité à destination des adultes pour aborder sereinement les séparations dans la vie du jeune enfant,

• Une formation à destination des professionnels des bibliothèques et de la petite enfance pour développer des compétences de lecture aux tout-petits.

De nombreuses propositions qui permettront aux tout-petits de découvrir de manière littéraire et créative les habitations.

Plus d’informations sur https://arleane.vitrecommunaute.bzh/accueil .

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 52 61

