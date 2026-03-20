Festival Amazigh du Monde La Carrière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 19:00 –

Gratuit : oui Journée gratuite / Soir payant de 10h à 17h : entrée libre et gratuite Gala avec dîner de 19h à 2h : 28 € à 43 €Gala sans dîner de 22h30 à 2h : 25 €Réservation pour le Gala : https://www.helloasso.com/associations/nurkid-protect/evenements/gala-amazigh-du-monde-4-avril-2026-a-la-salle-de-la-carriere-a-st-herblain Tout public

de 10h à 17h – Journée gratuite : animations, spectacles, conférences, débats, exposants, cadeaux à gagner. de 19h à 2h – Le Gala (sur réservation) : dîner, orchestre, spectacle, magicien, chanteuse, surprises…Plongez dans une ambiance 100 % Amazigh, rythmée par la musique, les spectacles et la convivialité, avec l’orchestre Shérazade, le groupe Tawada, Dakka Marrakchia, la chanteuse Amia et magicien international La Team Ross. Evénement organisée au profit d’un centre pour enfants et adultes par l’association Nurkid Protect Dans le cadre de Place auX mondeS

La Carrière Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/ https://lacarriere-events.com/evenements/festival-amazigh-du-monde/



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