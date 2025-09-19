Festival Américain Good old days Châteauroux

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21

2025-09-19

Au Festival Américain Good Old Days, place à la bonne humeur, à la musique, à la culture US… Et aux pas de danse …
Au programme
– Danses country et rock’n’roll
– Concerts live
– Saveurs made in USA
– Expos de voitures & motos vintage
– Animations et surprises pour toute la famille 7  .

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire  

English :

The Good Old Days American Festival is all about good humor, music and US culture? And dance steps …

German :

Das amerikanische Festival Good Old Days ist ein Ort der guten Laune, der Musik, der US-amerikanischen Kultur? Und Tanzschritte …

Italiano :

Il Good Old Days American Festival è all’insegna del buon umore, della musica e della cultura statunitense? E passi di danza …

Espanol :

El Good Old Days American Festival es todo buen humor, música y cultura estadounidense.. Y pasos de baile …

