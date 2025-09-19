Festival Américain Good old days Châteauroux
Festival Américain Good old days
Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
2025-09-19
Au Festival Américain Good Old Days, place à la bonne humeur, à la musique, à la culture US… Et aux pas de danse …
Au programme
– Danses country et rock’n’roll
– Concerts live
– Saveurs made in USA
– Expos de voitures & motos vintage
– Animations et surprises pour toute la famille 7 .
Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
English :
The Good Old Days American Festival is all about good humor, music and US culture? And dance steps …
German :
Das amerikanische Festival Good Old Days ist ein Ort der guten Laune, der Musik, der US-amerikanischen Kultur? Und Tanzschritte …
Italiano :
Il Good Old Days American Festival è all’insegna del buon umore, della musica e della cultura statunitense? E passi di danza …
Espanol :
El Good Old Days American Festival es todo buen humor, música y cultura estadounidense.. Y pasos de baile …
