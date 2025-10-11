Festival Amiens met la pression ! 9e tournée Amiens

3 Place Louis Dewailly Amiens Somme

2025-10-11 11:00:00

2025-10-12 19:00:00

2025-10-11 2025-10-12

Amiens Met encore plus La Pression cette année pour la neuvième édition du festival de bières artisanales qui aura lieu les 11 et 12 octobre prochains.

Toujours au Cloître Dewailly, lieu d’exception à Amiens, de nouvelles brasseries locales et de renommées nationales seront au rendez-vous !

Alors rendez-vous les 11 et 12 octobre pour une neuvième tournée encore plus pétillante !

Après le succès grandissant des éditions précédentes, avec plus de 4500 visiteurs accueillis en deux jours, les Ami.es du Houblon, association de promotion de lʼartisanat brassicole à Amiens, en partenariat avec le Brewpub La Filature, renouvellent l’opération en invitant 18 brasseries de qualité. Ces artisans du goût seront présents tout le week-end pour vous faire déguster leurs produits et échanger sur leur savoir-faire.

Ce sera l’occasion de retrouver des brasseurs.ses présents les années précédentes comme

Cambier (59), Horla (56) ou Second Degré (77). Et, convaincus par les éditions précédentes, de nouvelles brasseries de qualité comme 1989 (76), Mogwaï (67) et Kapsyl (37), veulent être au rendez-vous cette année !

Une ambiance conviviale et familiale sera assurée avec des jeux picards, des restaurateurs locaux et des fanfares pour animer le festival.

Amiens Met la Pression, c’est aussi un brassin collaboratif entre brasseurs amateurs avec

les bénévoles de l’association les Ami.e.s du Houblon qui expliqueront la technique de brassage lors d’un brassin public le dimanche.

Nous organiserons la rencontre de brasseurs le vendredi soir dans des bars partenaires

afin d’étendre le festival dans toute la ville.

Et comme d’habitude, le festival fait l’effort d’être au maximum éco-responsable (jetons biodégradables, minimisation des déchets, pas de publicité sur les supports de communication…).

LE FESTIVAL EN BREF

• 18 brasseries artisanales

• Des jeux picards

• Restauration et buvette sur place

• Fanfares le samedi soir

• 1 brassin collaboratif le dimanche

• Soirées de rencontres le vendredi soir avec les brasseurs dans des bars partenaires

3 Place Louis Dewailly Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Amiens puts even more pressure on this year for the ninth edition of its craft beer festival, to be held on October 11 and 12.

Again at the Cloître Dewailly, an exceptional venue in Amiens, new local and nationally renowned breweries will be on hand!

See you on October 11 and 12 for an even more sparkling ninth tour!

Following the growing success of previous editions, with more than 4,500 visitors in two days, the Ami.es du Houblon, an association promoting craft brewing in Amiens, in partnership with Brewpub La Filature, is renewing the operation by inviting 18 quality breweries. These artisans of taste will be on hand all weekend to let you taste their products and share their know-how.

This will be an opportunity to catch up with brewers present in previous years, such as

Cambier (59), Horla (56) or Second Degré (77). And, convinced by previous editions, new quality breweries such as 1989 (76), Mogwaï (67) and Kapsyl (37), want to be there this year!

A friendly, family-friendly atmosphere is guaranteed, with Picardy games, local restaurateurs and brass bands to liven up the festival.

Amiens Met la Pression is also a collaborative brewery between amateur brewers with

volunteers from the Ami.e.s du Houblon association, who will explain brewing techniques at a public brewery on Sunday.

We’ll be organizing a brewers’ meeting on Friday evening in partner bars

to spread the festival throughout the city.

And as usual, the festival is making every effort to be as eco-responsible as possible (biodegradable tokens, waste minimization, no advertising on communication media…).

THE FESTIVAL IN BRIEF

? 18 craft breweries

? Picardy games

? Food and refreshments on site

? Brass bands on Saturday evening

? 1 collaborative brew on Sunday

? Friday evening meetings with brewers in partner bars

German :

Amiens Met encore plus La Pression dieses Jahr für die neunte Ausgabe des Festivals für handwerklich gebraute Biere, das am 11. und 12. Oktober stattfinden wird.

Auch im Cloître Dewailly, einem außergewöhnlichen Ort in Amiens, werden neue lokale Brauereien und national bekannte Brauereien anwesend sein!

Wir sehen uns also am 11. und 12. Oktober für eine noch prickelndere neunte Runde!

Nach dem wachsenden Erfolg der vorherigen Veranstaltungen mit mehr als 4500 Besuchern an zwei Tagen wiederholen die Ami.es du Houblon, ein Verein zur Förderung des Brauhandwerks in Amiens, in Partnerschaft mit dem Brewpub La Filature die Aktion und laden 18 Qualitätsbrauereien ein. Diese Handwerker des Geschmacks werden das ganze Wochenende über anwesend sein, um Ihnen ihre Produkte zur Verkostung anzubieten und sich über ihr Know-how auszutauschen.

Es ist eine gute Gelegenheit, Brauer aus den vergangenen Jahren wiederzusehen, z. B

Cambier (59), Horla (56) oder Second Degré (77). Und neue Qualitätsbrauereien wie 1989 (76), Mogwaï (67) und Kapsyl (37), die von den vergangenen Veranstaltungen überzeugt waren, wollen auch in diesem Jahr wieder dabei sein!

Für eine freundliche und familiäre Atmosphäre ist gesorgt: Spiele aus der Picardie, lokale Gastronomen und Blaskapellen werden das Festival musikalisch untermalen.

Amiens Met la Pression, das ist auch ein gemeinschaftliches Brauen von Hobbybrauern mit

freiwilligen des Vereins Les Ami.e.s du Houblon, die bei einem öffentlichen Brauvorgang am Sonntag die Brautechnik erklären werden.

Wir werden das Brauertreffen am Freitagabend in Partnerbars organisieren

um das Festival in der ganzen Stadt zu verbreiten.

Und wie immer bemüht sich das Festival, so umweltfreundlich wie möglich zu sein (biologisch abbaubare Jetons, Müllminimierung, keine Werbung auf den Kommunikationsmedien…).

DAS FESTIVAL IN KÜRZE

? 18 handwerkliche Brauereien

? Picardische Spiele

? Essen und Trinken vor Ort

? Fanfaren am Samstagabend

? 1 kollaborative Brauerei am Sonntag

? Begegnungsabende am Freitagabend mit den Brauereien in Partnerbars

Italiano :

Quest’anno Amiens è ancora più in fibrillazione per la nona edizione del suo festival della birra artigianale, che si terrà l’11 e il 12 ottobre.

Sempre al Cloître Dewailly, un luogo eccezionale di Amiens, saranno presenti nuovi birrifici locali e di fama nazionale!

Ci vediamo l’11 e il 12 ottobre per un nono tour ancora più frizzante!

Dopo il crescente successo delle precedenti edizioni, con oltre 4.500 visitatori in due giorni, l’Ami.es du Houblon, associazione che promuove la birra artigianale ad Amiens, in collaborazione con il Brewpub La Filature, rinnova l’operazione invitando 18 birrifici di qualità. Questi artigiani del gusto saranno a disposizione per tutto il fine settimana per farvi assaggiare i loro prodotti e parlare della loro esperienza.

Potrete ritrovare i birrai degli anni precedenti, tra cui

Cambier (59), Horla (56) e Second Degré (77). E, convinti dalle precedenti edizioni, nuovi birrifici di qualità come 1989 (76), Mogwaï (67) e Kapsyl (37) vogliono essere presenti quest’anno!

Sarà garantita un’atmosfera amichevole e familiare, con giochi della Piccardia, ristoratori locali e bande di ottoni che animeranno il festival.

Amiens Met la Pression è anche un brewpub collaborativo tra birrai amatoriali e volontari dell’associazione Ami.e.e

volontari dell’associazione Ami.e.s du Houblon, che domenica spiegheranno le tecniche di produzione della birra in un birrificio pubblico.

Organizzeremo un incontro tra i birrai il venerdì sera nei bar convenzionati

per estendere il festival a tutta la città.

E come sempre, il festival si sforza di essere il più eco-responsabile possibile (gettoni biodegradabili, minimizzazione dei rifiuti, nessuna pubblicità sui mezzi di comunicazione, ecc.)

IL FESTIVAL IN BREVE

18 birrifici artigianali

? Giochi della Piccardia

? Cibo e rinfreschi in loco

? Bande di ottoni il sabato sera

1 birrificio collaborativo la domenica

? Incontri del venerdì sera con i birrai nei bar convenzionati

Espanol :

Amiens aprieta aún más este año para la novena edición de su festival de la cerveza artesana, que se celebrará los días 11 y 12 de octubre.

De nuevo en el Cloître Dewailly, un lugar excepcional de Amiens, se darán cita nuevas cervecerías locales y de renombre nacional

¡Nos vemos los días 11 y 12 de octubre para un noveno recorrido aún más chispeante!

Tras el éxito creciente de las ediciones anteriores, con más de 4.500 visitantes en dos días, los Ami.es du Houblon, asociación que promueve la cervecería artesanal en Amiens, en colaboración con el Brewpub La Filature, renuevan la operación invitando a 18 cervecerías de calidad. Estos artesanos del sabor estarán presentes todo el fin de semana para hacerle degustar sus productos y hablarle de su saber hacer.

Podrá reencontrarse con cerveceros de años anteriores, entre ellos

Cambier (59), Horla (56) y Second Degré (77). Y, convencidos por las ediciones anteriores, ¡nuevas cervecerías de calidad como 1989 (76), Mogwaï (67) y Kapsyl (37) quieren estar presentes este año!

El ambiente familiar y acogedor estará garantizado, con juegos de Picardía, restauradores locales y bandas de música para animar el festival.

Amiens Met la Pression es también un brewpub colaborativo entre cerveceros aficionados con

voluntarios de la asociación Ami.e.s du Houblon, que el domingo explicarán las técnicas de fabricación de cerveza en una cervecería pública.

Organizaremos un encuentro de cerveceros el viernes por la noche en bares asociados

para extender el festival por toda la ciudad.

Y como de costumbre, el festival se esfuerza por ser lo más ecorresponsable posible (fichas biodegradables, minimización de residuos, ausencia de publicidad en los medios de comunicación, etc.).

EL FESTIVAL EN BREVE

? 18 cervecerías artesanales

? Juegos de Picardía

? Comida y refrescos in situ

? Bandas de música el sábado por la noche

? 1 cervecería colaborativa el domingo

? Reuniones los viernes por la noche con los cerveceros en bares asociados

