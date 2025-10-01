Festival Amies Voix « Conteurs de fées » à Selommes Selommes

Festival Amies Voix « Conteurs de fées » à Selommes Selommes mercredi 1 octobre 2025.

Festival Amies Voix « Conteurs de fées » à Selommes

17B Rue du Bout des Haies Selommes Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-01 16:00:00

Date(s) :

2025-10-01

Amies Voix est un festival du conte porté par le Département du Loir-et-Cher, qui fait vibrer les bibliothèques. Pour sa 25ème édition, il célèbre la richesse des récits et des voix, entre poésie, aventure et transmission, à travers spectacles, ateliers et rencontres ouverts à tous.

Festival Amies Voix « Conteurs de fées » à Selommes. Croyez-moi sur parole il fut un temps où les fées existaient. Une époque merveilleuse où les légendes étaient la vraie vie des gens. Alors, sans presque s’étonner, on pouvait croiser l’une ou l’autre de ces créatures mystérieuses. Il arriva ainsi quantité d’histoires le Roi des Joueurs de biniou rencontra une gracieuse fée des eaux, un contrebandier surprit la danse des Demoiselles d’or et l’orpheline Manon devint amoureuse de l’Ondin du Lac bleu… Et si raconter des histoires de fées était le meilleur moyen de les faire revenir ?

Durée 60 mn. Public tout public à partir de 7 ans. .

17B Rue du Bout des Haies Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 83 34

English :

Amies Voix is a storytelling festival supported by the Département du Loir-et-Cher, which gets libraries moving. Now in its 25th year, it celebrates the richness of stories and voices, between poetry, adventure and transmission, through shows, workshops and meetings open to all.

German :

Amies Voix ist ein vom Département Loir-et-Cher getragenes Erzählfestival, das die Bibliotheken zum Vibrieren bringt. Ausgabe feiert es den Reichtum der Erzählungen und Stimmen, zwischen Poesie, Abenteuer und Weitergabe, mit Aufführungen, Workshops und Begegnungen, die allen offen stehen.

Italiano :

Amies Voix è un festival di narrazione sostenuto dal Dipartimento del Loir-et-Cher, che mette in movimento le biblioteche. Giunto al suo 25° anno, Amies Voix celebra la ricchezza delle storie e delle voci, della poesia, dell’avventura e della trasmissione, attraverso spettacoli, laboratori e incontr

Espanol :

Amies Voix es un festival de cuentacuentos apoyado por el Departamento de Loir-et-Cher, que hace vibrar a las bibliotecas. En su 25ª edición, el festival celebra la riqueza de las historias y las voces, con poesía, aventura y transmisión, a través de actuaciones, talleres y encuentros abiertos a tod

L’événement Festival Amies Voix « Conteurs de fées » à Selommes Selommes a été mis à jour le 2025-09-27 par OT de Vendome Territoires Vendomois