Festival Ancrages Halle de la Brasserie Saint-Hélier Rennes
Festival Ancrages Halle de la Brasserie Saint-Hélier Rennes dimanche 23 novembre 2025.
Festival Ancrages Halle de la Brasserie Saint-Hélier Rennes Dimanche 23 novembre, 11h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Le festival Ancrages, 2ème édition, c’est parti ! Bien plus qu’un marché de créateurs, Ancrages vous donne rendez-vous les 22 et 23 novembre prochains, dans la Halle de la Brasserie Saint-Hélier, aut…
Le festival Ancrages, 2ème édition, c’est parti ! Bien plus qu’un marché de créateurs, Ancrages vous donne rendez-vous les 22 et 23 novembre prochains, quartier Saint-Hélier.
Ce rendez-vous rennais sera artistique, créatif et centré sur l’artisanat et les savoir-faire ! Illustration, céramique, friperies, vinyles, tatouage, déco, accessoires… À travers cet évènement, nous souhaitons faire connaître et encourager les créateurs, les entrepreneurs locaux. Mais aussi travailler avec des artistes aux univers inspirants au-delà de la Bretagne.
**Ancrages, ce sera quand et où ?
**Samedi 22 et Dimanche 23 Novembre
Halle de la Brasserie Saint-Hélier
11 Mail Louise Bourgeois 35000 Rennes
**Il y aura qui ? Il y aura quoi ?
**Plus de 40 créateurs et créatrices de Rennes et d’ailleurs
Des ateliers sympas payants (céramique, cuisine japonaise, création de lampe, couronnes de fleurs) et gratuits (boum des familles, collage papier, entrepreneuriat, confection de badges, paillettes)
De la nourriture et des bières locales, des boissons sans alcool
Bingo, tombola, théâtre d’impro (sur résa)
Un événement à l’entrée libre et gratuite, pour tous et toutes !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-23T11:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-23T19:00:00.000+01:00
1
ancrages.festival@gmail.com https://www.instagram.com/festival.ancrages
Halle de la Brasserie Saint-Hélier 11 Mail Louise Bourgeois 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine