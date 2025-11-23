Festival Ancrages Halle de la Brasserie Saint-Hélier Rennes Dimanche 23 novembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le festival Ancrages, 2ème édition, c’est parti ! Bien plus qu’un marché de créateurs, Ancrages vous donne rendez-vous les 22 et 23 novembre prochains, dans la Halle de la Brasserie Saint-Hélier, aut…

Ce rendez-vous rennais sera artistique, créatif et centré sur l’artisanat et les savoir-faire ! Illustration, céramique, friperies, vinyles, tatouage, déco, accessoires… À travers cet évènement, nous souhaitons faire connaître et encourager les créateurs, les entrepreneurs locaux. Mais aussi travailler avec des artistes aux univers inspirants au-delà de la Bretagne.

**Ancrages, ce sera quand et où ?

**Samedi 22 et Dimanche 23 Novembre

Halle de la Brasserie Saint-Hélier

11 Mail Louise Bourgeois 35000 Rennes

**Il y aura qui ? Il y aura quoi ?

**Plus de 40 créateurs et créatrices de Rennes et d’ailleurs

Des ateliers sympas payants (céramique, cuisine japonaise, création de lampe, couronnes de fleurs) et gratuits (boum des familles, collage papier, entrepreneuriat, confection de badges, paillettes)

De la nourriture et des bières locales, des boissons sans alcool

Bingo, tombola, théâtre d’impro (sur résa)

Un événement à l’entrée libre et gratuite, pour tous et toutes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-23T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T19:00:00.000+01:00

ancrages.festival@gmail.com https://www.instagram.com/festival.ancrages

Halle de la Brasserie Saint-Hélier 11 Mail Louise Bourgeois 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine