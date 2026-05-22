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Festival andalou 2026 Saint-Jean-de-Luz

Festival andalou 2026 Saint-Jean-de-Luz

Festival andalou 2026 Saint-Jean-de-Luz dimanche 24 mai 2026.

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Festival andalou 2026

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:30:00
fin : 2026-05-24 00:30:00

Date(s) :
2026-05-24

10h30:Grande messe Andalouse
11h30: Sortie de messe avec danses sur la place Foch
12h: Défilé avec danseuses et chevaux jusqu’aux flots bleus
12h: Concert avec Nicolas Saez
14h: Danses avec Flamencas de Catalina
15h: Danses avec les enfants de los Baldes sur le plancher central
16h: Danses avec Los Baldes
19h15:Danses avec Peña estrella
21h: Concert avec Alarma Morea
23h: Soirée dansante   .

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 

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English : Festival andalou 2026

L’événement Festival andalou 2026 Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque

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