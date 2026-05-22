Saint-Jean-de-Luz

Festival andalou 2026

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-24 00:30:00

Date(s) :

2026-05-24

10h30:Grande messe Andalouse

11h30: Sortie de messe avec danses sur la place Foch

12h: Défilé avec danseuses et chevaux jusqu’aux flots bleus

12h: Concert avec Nicolas Saez

14h: Danses avec Flamencas de Catalina

15h: Danses avec les enfants de los Baldes sur le plancher central

16h: Danses avec Los Baldes

19h15:Danses avec Peña estrella

21h: Concert avec Alarma Morea

23h: Soirée dansante .

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Festival andalou 2026

L’événement Festival andalou 2026 Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque