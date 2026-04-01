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Festival Animalier Siorac-en-Périgord

Festival Animalier Siorac-en-Périgord

Festival Animalier Siorac-en-Périgord dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Place du Foirail

Ville : 24170 Siorac-en-Périgord

Département : Dordogne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Siorac-en-Périgord

Festival Animalier

Place du Foirail Siorac-en-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Le 26 avril à la Place du Forail de Siorac en Périgord, de 10h à 18h,venez profiter d’une journée exceptionnelle !
Festival animalier et bien plus ; Animations, mini-ferme, ballades à poneys, tombola…
Buvette crepes sandwichs sur place
Entrée gratuite !
Renseignements au 06 76 09 26 27
Le 26 avril à la Place du Forail de Siorac en Périgord, de 10h à 18h,venez profiter d’une journée exceptionnelle !
Festival animalier et bien plus ; Animations, mini-ferme, ballades à poneys, tombola…
Buvette crepes sandwichs sur place
Entrée gratuite !
Renseignements au 06 76 09 26 27   .

Place du Foirail Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 09 26 27 

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English : Festival Animalier

On April 26 at the Place du Forail in Siorac en Périgord, from 10am to 6pm, come and enjoy an exceptional day!
Animal festival and much more; entertainment, mini-farm, pony rides, tombola…
Refreshment bar crepes sandwiches on site
Free admission!
Information on 06 76 09 26 27

L’événement Festival Animalier Siorac-en-Périgord a été mis à jour le 2026-04-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne