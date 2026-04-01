Festival Animalier Siorac-en-Périgord
Festival Animalier Siorac-en-Périgord dimanche 26 avril 2026.
Siorac-en-Périgord
Festival Animalier
Place du Foirail Siorac-en-Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Le 26 avril à la Place du Forail de Siorac en Périgord, de 10h à 18h,venez profiter d’une journée exceptionnelle !
Festival animalier et bien plus ; Animations, mini-ferme, ballades à poneys, tombola…
Buvette crepes sandwichs sur place
Entrée gratuite !
Renseignements au 06 76 09 26 27
Le 26 avril à la Place du Forail de Siorac en Périgord, de 10h à 18h,venez profiter d’une journée exceptionnelle !
Festival animalier et bien plus ; Animations, mini-ferme, ballades à poneys, tombola…
Buvette crepes sandwichs sur place
Entrée gratuite !
Renseignements au 06 76 09 26 27 .
Place du Foirail Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 09 26 27
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English : Festival Animalier
On April 26 at the Place du Forail in Siorac en Périgord, from 10am to 6pm, come and enjoy an exceptional day!
Animal festival and much more; entertainment, mini-farm, pony rides, tombola…
Refreshment bar crepes sandwiches on site
Free admission!
Information on 06 76 09 26 27
L’événement Festival Animalier Siorac-en-Périgord a été mis à jour le 2026-04-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne