FESTIVAL ANIMASIA 2025 – SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 OCTOBRE 2025 – PARC DES EXPOSITIONS Bordeaux

FESTIVAL ANIMASIA 2025Les 11 et 12 octobre 2025. Festival sur les cultures et pop cultures asiatiques, le festival Animasia, depuis 2005, permet aux professionnels, institutionnels, associations et grand public de se retrouver pour partager leurs passions. Pendant deux jours, le festival offre toute la richesse et la diversité de l’Asie à travers différents espaces. Les festivaliers peuvent ainsi embrasser la culture populaire, mais aussi partir à la découverte de nouveaux horizons et de cultures inconnues !Retrouvez nos thématiques incontournables : Jeu vidéo, cosplay, conférences, arts traditionnels, arts martiaux, dessin, jeunes créateurs, kpop, Corée du sud, Jeux vidéo indépendant, jeux de plateau, jeux de rôles et bien d’autres univers pour cette 21ème édition du Festival ! Retrouvez toute la pop culture et culture asiatique le temps d’un weekend à BordeauxHORAIRES : * Le samedi 11 octobre 2025 : 10h00 – 19h00* Le dimanche 12 octobre 2025 : 10h00 – 18h00

PARC DES EXPOSITIONS BORDEAUX LAC 33000 Bordeaux 33