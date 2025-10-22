Festival | Anim’automne — Auditorium Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Festival | Anim’automne — Auditorium

Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

par spectacle/projection

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

La ville de Jarnac vous propose 3 jours de spectacles et projections pour le jeune public.



Réservation conseillée pour les séances à la Salle des Foudres

.

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 47 34

English :

The town of Jarnac offers 3 days of shows and screenings for young audiences.



Reservations recommended for screenings at the Salle des Foudres.

German :

Die Stadt Jarnac bietet Ihnen drei Tage lang Aufführungen und Filmvorführungen für das junge Publikum.



Reservierung für die Vorführungen im Salle des Foudres empfohlen

Italiano :

La città di Jarnac offre 3 giorni di spettacoli e proiezioni per il pubblico giovane.



Si consiglia la prenotazione per le proiezioni alla Salle des Foudres

Espanol :

La ciudad de Jarnac ofrece 3 días de espectáculos y proyecciones para el público joven.



Se recomienda reservar para las proyecciones en la Salle des Foudres

