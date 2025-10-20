Festival | Anim’automne — Salle des Foudres Salle des Foudres Jarnac
Salle des Foudres 10 Quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
par spectacle/projection
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-21
2025-10-20
La ville de Jarnac vous propose 3 jours de spectacles et projections pour le jeune public.
Réservation conseillée pour les séances à la Salle des Foudres
English :
The town of Jarnac offers 3 days of shows and screenings for young audiences.
Reservations recommended for screenings at the Salle des Foudres.
German :
Die Stadt Jarnac bietet Ihnen drei Tage lang Aufführungen und Filmvorführungen für das junge Publikum.
Reservierung für die Vorführungen im Salle des Foudres empfohlen
Italiano :
La città di Jarnac offre 3 giorni di spettacoli e proiezioni per il pubblico giovane.
Si consiglia la prenotazione per le proiezioni alla Salle des Foudres
Espanol :
La ciudad de Jarnac ofrece 3 días de espectáculos y proyecciones para el público joven.
Se recomienda reservar para las proyecciones en la Salle des Foudres
