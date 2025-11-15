Festival Anim’Est Centre de Congrès Prouvé Nancy

Festival Anim’Est Centre de Congrès Prouvé Nancy samedi 15 novembre 2025.

Festival Anim’Est

Centre de Congrès Prouvé 1 Place de la République Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

Anim’Est fait son retour au Centre Prouvé de Nancy ! Cette année, le Cyberpunk est à l’honneur pour célébrer la 23ème édition de la convention. Retrouvez plus d’une centaine d’intervenants et d’exposants passionnés.

La 23¿ édition d’Anim’Est vous propose un large éventail d’animations autour de la culture japonaise et culture pop.

À découvrir artistes indépendants, stands de mode et d’accessoires, boutiques spécialisées en mangas, figurines et produits dérivés, mais aussi associations culturelles proposant calligraphie, shiatsu, jeux traditionnels comme le go et ateliers découverte.

Côté animations, la convention propose

des espaces créateurs, boutiques et le retour du dépôt-vente,

des activités participatives (concours de dessin, ateliers créatifs, cosplay),

des espaces dédiés au jeu vidéo (tournois, sensibilisation à l’accessibilité, découvertes ludiques),

des démonstrations et initiations aux arts martiaux et à la culture japonaise.

Trois scènes accueilleront des invités, concerts, conférences et concours cosplay, ainsi qu’une animation spéciale organisée par le Consulat du Japon. Profitez d’espaces conviviaux tels que la buvette et le Maid Café et rencontrez les invités d’honneur autour de Meet & Sweets et de dédicaces.

La prévente en ligne est ouverte jusqu’au vendredi 14 novembre.

Billetterie sur place (+1€)

Billets non échangeables, non remboursables et valables uniquement le jour indiqué.

Plus d’information sur le site internet.Tout public

Centre de Congrès Prouvé 1 Place de la République Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Anim’Est returns to Nancy’s Centre Prouvé! This year, Cyberpunk takes center stage at the 23rd edition of the convention. Over a hundred passionate speakers and exhibitors will be on hand.

The 23rd edition of Anim’Est will feature a wide range of events focusing on Japanese culture and pop culture.

Discover independent artists, fashion and accessories stands, stores specializing in manga, figurines and related products, as well as cultural associations offering calligraphy, shiatsu, traditional games such as go and discovery workshops.

In terms of entertainment, the convention offers

designer spaces, boutiques and the return of the dépôt-vente ,

participatory activities (drawing competitions, creative workshops, cosplay),

areas dedicated to video games (tournaments, accessibility awareness, playful discoveries),

demonstrations and introductions to martial arts and Japanese culture.

Three stages will host guests, concerts, conferences and cosplay competitions, as well as special entertainment organized by the Japanese Consulate. Enjoy convivial areas such as the refreshment bar and the Maid Café, and meet the guests of honor at Meet & Sweets and book signings.

Online advance sales are open until Friday, November 14.

On-site ticketing (+1?)

Tickets are non-exchangeable, non-refundable and valid only on the day indicated.

More information on the website.

German :

Anim’Est kehrt in das Centre Prouvé in Nancy zurück! Dieses Jahr steht der Cyberpunk im Mittelpunkt, um die 23. Ausgabe der Convention zu feiern. Freuen Sie sich auf mehr als 100 begeisterte Redner und Aussteller.

Die 23. Ausgabe der Anim?Est bietet Ihnen ein breites Spektrum an Veranstaltungen rund um die japanische Kultur und Popkultur.

Zu entdecken gibt es: unabhängige Künstler, Stände mit Mode und Accessoires, Fachgeschäfte für Mangas, Figuren und verwandte Produkte, aber auch kulturelle Vereine, die Kalligraphie, Shiatsu, traditionelle Spiele wie Go und Entdeckungsworkshops anbieten.

Die Convention bietet eine Vielzahl von Veranstaltungen:

designerbereiche, Boutiquen und die Rückkehr des Depotverkaufs,

mitmach-Aktivitäten (Zeichenwettbewerb, Kreativ-Workshops, Cosplay),

bereiche, die dem Videospiel gewidmet sind (Turniere, Sensibilisierung für Barrierefreiheit, spielerische Entdeckungen),

vorführungen und Einführungen in Kampfsportarten und die japanische Kultur.

Auf drei Bühnen werden Gäste, Konzerte, Vorträge und Cosplay-Wettbewerbe sowie eine vom japanischen Konsulat organisierte Sonderveranstaltung stattfinden. Genießen Sie gesellige Bereiche wie die Imbissbude und das Maid Café und treffen Sie die Ehrengäste bei Meet & Sweets und Autogrammstunden.

Der Online-Vorverkauf läuft bis Freitag, den 14. November.

Kartenverkauf vor Ort (+1?)

Die Tickets sind nicht umtauschbar, nicht rückerstattbar und nur am angegebenen Tag gültig.

Weitere Informationen auf der Website.

Italiano :

Anim’Est torna al Centre Prouvé di Nancy! Quest’anno il Cyberpunk è al centro della scena della 23a edizione della convention. Oltre un centinaio di appassionati relatori ed espositori saranno presenti.

La 23ª edizione di Anim’Est offre un’ampia gamma di eventi incentrati sulla cultura giapponese e sulla cultura pop.

Saranno presenti artisti indipendenti, stand di moda e accessori, negozi specializzati in manga, figurine e prodotti correlati, nonché associazioni culturali che propongono calligrafia, shiatsu, giochi tradizionali come il go e laboratori di scoperta.

In termini di eventi, la convention offre

spazi per designer, boutique e il ritorno del depot-vente ,

attività partecipative (concorsi di disegno, laboratori creativi, cosplay),

aree dedicate ai videogiochi (tornei, sensibilizzazione all’accessibilità, scoperte divertenti),

dimostrazioni e introduzioni alle arti marziali e alla cultura giapponese.

Tre palchi ospiteranno ospiti, concerti, conferenze e gare di cosplay, oltre a intrattenimenti speciali organizzati dal Consolato giapponese. Godetevi le aree conviviali come il bar e il Maid Café, e incontrate gli ospiti d’onore durante i Meet & Sweets e gli autografi.

La prevendita online è aperta fino a venerdì 14 novembre.

Biglietti in loco (+1?)

I biglietti non sono sostituibili, non sono rimborsabili e sono validi solo per il giorno indicato.

Maggiori informazioni sul sito web.

Espanol :

Anim’Est vuelve al Centre Prouvé de Nancy Este año, el ciberpunk será el protagonista de la 23ª edición de la convención. Más de un centenar de apasionados conferenciantes y expositores estarán presentes.

La 23ª edición de Anim’Est ofrece una amplia gama de eventos centrados en la cultura japonesa y la cultura pop.

Habrá artistas independientes, stands de moda y accesorios, tiendas especializadas en manga, figuritas y productos relacionados, así como asociaciones culturales que ofrecen caligrafía, shiatsu, juegos tradicionales como el go y talleres de descubrimiento.

En cuanto a eventos, la convención ofrece

espacios de diseño, boutiques y el regreso del depot-vente ,

actividades participativas (concursos de dibujo, talleres creativos, cosplay),

espacios dedicados a los videojuegos (torneos, sensibilización a la accesibilidad, descubrimientos lúdicos),

demostraciones e introducciones a las artes marciales y la cultura japonesa.

Tres escenarios acogerán a invitados, conciertos, conferencias y concursos de cosplay, así como animaciones especiales organizadas por el Consulado de Japón. Disfrute de zonas de convivencia como el bar de refrescos y el Maid Café, y conozca a los invitados de honor en Meet & Sweets y firmas de libros.

La venta anticipada en línea estará abierta hasta el viernes 14 de noviembre.

Entradas in situ (+1?)

Las entradas no son canjeables ni reembolsables y sólo son válidas para el día indicado.

Más información en el sitio web.

