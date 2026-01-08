Festival | Anim’Hiver — Auditorium Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Festival | Anim’Hiver — Auditorium

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

La mairie de Jarnac vous propose 3 jours de spectacles et projections pour le jeune public.



Réservation conseillée pour les séances à la Salle des Foudres

English : Festival | Anim’Hiver — Auditorium

The town of Jarnac offers 3 days of shows and screenings for young audiences.



Reservations recommended for screenings at the Salle des Foudres.

