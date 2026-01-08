Festival | Anim’Hiver — Salle des Foudres Salle des Foudres Jarnac

Festival | Anim’Hiver — Salle des Foudres

Salle des Foudres 10 Quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

par spectacle/projection

Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-10

2026-02-09

La mairie de Jarnac vous propose 3 jours de spectacles et projections pour le jeune public.

Réservation conseillée pour les séances à la Salle des Foudres
  .

Salle des Foudres 10 Quai de l'Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 47 36 

English : Festival | Anim’Hiver — Salle des Foudres

The town of Jarnac offers 3 days of shows and screenings for young audiences.

Reservations recommended for screenings at the Salle des Foudres.

