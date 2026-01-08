Festival | Anim’Hiver — Salle des Foudres Salle des Foudres Jarnac
Festival | Anim’Hiver — Salle des Foudres Salle des Foudres Jarnac lundi 9 février 2026.
Festival | Anim’Hiver — Salle des Foudres
Salle des Foudres 10 Quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
par spectacle/projection
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-09
La mairie de Jarnac vous propose 3 jours de spectacles et projections pour le jeune public.
Réservation conseillée pour les séances à la Salle des Foudres
.
Salle des Foudres 10 Quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 47 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival | Anim’Hiver — Salle des Foudres
The town of Jarnac offers 3 days of shows and screenings for young audiences.
Reservations recommended for screenings at the Salle des Foudres.
L’événement Festival | Anim’Hiver — Salle des Foudres Jarnac a été mis à jour le 2026-01-05 par Destination Cognac