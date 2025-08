Festival | API’Fest Parc Jean Jaures Bergerac

Parc Jean Jaures 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac Dordogne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Le comité Bergerac Fraternité et l’association Cap Maison de la Transition sont heureux de vous inviter au premier festival API’Fest qui se déroulera le Samedi 4 Octobre au Parc Jean-Jaurès de Bergerac.

Ce festival a pour but de mettre à l’honneur la biodiversité et la fraternité au travers d’activités ludiques, sportives, des conférences et des ateliers.

Toutes les animations sont gratuites. .

+33 6 47 15 49 02 bergerac.fraternite@gmail.com

