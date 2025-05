Festival après le dégel – Châteauroux, 24 mai 2025 07:00, Châteauroux.

Indre

Festival après le dégel Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-24

Déjà la 4e édition de notre festival de fin de saison, et toujours le trentième anniversaire de l’inauguration d’Équinoxe !Familles

Nous vous devions des cadeaux, et vous ne serez pas déçus avec un week-end entièrement gratuit sur notre parvis.

Un week-end de fête où nous allons beaucoup danser pour célébrer une dernière fois cet événement, avec de nombreuses propositions chorégraphiques (9 !) et un concert où l’on aura envie de bouger.

Et toujours des propositions autour du mouvement, du cirque notamment, de la poésie et du rire. .

Avenue Charles de Gaulle

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34 billeterie@equinoxe-chateauroux.fr

English :

After the success of its second edition, the « Apre?s le dé?gel » festival, dedicated to movement (dance and circus in particular), is reinvented as a real end-of-season party. a special edition dedicated to sport. Circus, dance, street theater, cinema 40 events, 29 of them free.

German :

Nach dem Erfolg der zweiten Auflage des Festivals « Apre?s le de?gel », das sich der Bewegung widmet (insbesondere Tanz und Zirkus), wird es nun zu einem echten Fest zum Saisonende umgestaltet. eine außergewöhnliche Ausgabe, die dem Sport gewidmet ist. Zirkus, Tanz, Straßentheater, Kino 40 Angebote, d

Italiano :

Dopo il successo della sua seconda edizione, il festival « Apre le dé?gel », dedicato al movimento (danza e circo in particolare), si reinventa come una vera e propria festa di fine stagione. quest’anno il festival è tutto dedicato al movimento: un’edizione eccezionale dedicata allo sport. Circo, danz

Espanol :

Tras el éxito de su segunda edición, el festival « Apre?s le dé?gel », dedicado al movimiento (danza y circo en particular), se reinventa como una auténtica fiesta de fin de temporada. el festival de este año gira en torno al movimiento: una edición excepcional dedicada al deporte. Circo, danza, teatr

L’événement Festival après le dégel Châteauroux a été mis à jour le 2025-05-14 par OT Châteauroux Berry Tourisme