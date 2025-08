Festival Après-midi Contes pour enfants Site Les Arènes (Mairie Ecole) Granges

Festival Après-midi Contes pour enfants Site Les Arènes (Mairie Ecole) Granges dimanche 14 septembre 2025.

Festival Après-midi Contes pour enfants

Site Les Arènes (Mairie Ecole) Rue des Arènes Granges Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 2 EUR

Début : 2025-09-14 15:00:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

2025-09-14

Après midi Contes pour enfants du Festival de Contes en Granges par Geneviève Capellani, Françoise Gaillard et Bernard Martin Conteurs de l’Association Parole et Merveilles de Marseille

Parmi les animations proposées

– Mélanie Lefebvcre (mention au concours de contes 2024-2025 pour le conte « L’age de pierre n’a pas d’importance » ) lira elle même son conte

– Rencontre et promenade avec les poneys de l’association Equi’Lien de Sercy

– Ateliers Musique et Percussions par l’Association Yiri de Granges

– Ventes de gaufres, crèpes, glaces et boissons chaudes ou fraiches sur place pour un mémorable goûter

Traduction en langage des signes assurée pour enfants ou adultes malentendants

Accès PMR

Adultes Venir avec son siège et son mug

Parking sur place (pratiquez le co-voiturage)

Réservation très recommandée .

Site Les Arènes (Mairie Ecole) Rue des Arènes Granges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32 contesengranges@gmail.com

