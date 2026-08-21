Informations pratiques

Saint-Gein

Festival Arbor & Sens 4ème édition

Saint-Gein Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Pour cette 4ème édition, Arbor & Sens pose ses valises une nouvelle fois à St Gein pour un festival tourné vers le vivant!

Samedi, ouverture du festival dès 20h autour d’un repas convivial et gourmand proposé par les associations du village. Dès 21h, c’est non pas un mais deux CONCERTS avec une super programmation qui sera bientôt dévoilé !

Dimanche, les acteurs et associations locales prennent la parole autour d’un thème commun La Faune Sauvage de notre Territoire conférence, expos, ateliers, animations, temps de lecture, zone spéciale enfants et pleins d’autres surprises vous y attendent !

Restauration et buvette sur place

Plus d’infos à venir ! .

Saint-Gein 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine arboretsens40@gmail.com

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English : Festival Arbor & Sens 4ème édition

L’événement Festival Arbor & Sens 4ème édition Saint-Gein a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Landes d’Armagnac