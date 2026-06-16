Festival Arborescence à Distillerie Les 1309 Distillerie Les 1309 Sigogne
Festival Arborescence à Distillerie Les 1309 Distillerie Les 1309 Sigogne jeudi 30 juillet 2026.
Sigogne
Festival Arborescence à Distillerie Les 1309
Distillerie Les 1309 11 rue du Renclos 16200 SIGOGNE Sigogne Charente
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
gratuit pour les -18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:30:00
fin : 2026-07-30 20:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Ce concert est donné dans le cadre de la première édition du Festival Arborescence.
Un concert de musique classique pour violon et violoncelle, avec les directeurs du festival: Rachel Koblyakov et Florimond Dal Zotto
.
Distillerie Les 1309 11 rue du Renclos 16200 SIGOGNE Sigogne 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine arborescences.sonores@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arborescence Festival at Distillerie Les 1309
This concert is part of the first edition of the Arborescence Festival.
A classical music concert for violin and cello, featuring the festival directors: Rachel Koblyakov and Florimond Dal Zotto
L’événement Festival Arborescence à Distillerie Les 1309 Sigogne a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac