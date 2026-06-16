Festival Arborescence à Distillerie Les 1309 Distillerie Les 1309 Sigogne jeudi 30 juillet 2026.

Sigogne

Festival Arborescence à Distillerie Les 1309

Distillerie Les 1309 11 rue du Renclos 16200 SIGOGNE Sigogne Charente

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

gratuit pour les -18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:30:00

fin : 2026-07-30 20:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Ce concert est donné dans le cadre de la première édition du Festival Arborescence.

Un concert de musique classique pour violon et violoncelle, avec les directeurs du festival: Rachel Koblyakov et Florimond Dal Zotto

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Distillerie Les 1309 11 rue du Renclos 16200 SIGOGNE Sigogne 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine arborescences.sonores@gmail.com

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English : Arborescence Festival at Distillerie Les 1309

This concert is part of the first edition of the Arborescence Festival.

A classical music concert for violin and cello, featuring the festival directors: Rachel Koblyakov and Florimond Dal Zotto

L’événement Festival Arborescence à Distillerie Les 1309 Sigogne a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac