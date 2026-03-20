Festival Arsène Lapin

990 Chemin de Bacqueville Radepont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-04

Arsène Lapin A l’occasion de Pâques 2026, le plus célèbre des gentleman lapin revient pour élucider le mystère de la Poule aux oeufs d’or !!

Chasse aux oeufs, Escape Game Géant, Jeux de pistes, etc. Participez à une aventure de Pâques au coeur d’un Château Normand Grange, Parc, etc. Découvrez le domaine du Château de Bonnemare (27) comme vous ne l’avez jamais vu !

Activités au choix sur place (et encore pas toutes !)

– Escape game géant jeunesse (dès 7 ans)

– Escape Game Géant ado/adulte

– Chasse aux oeufs (dès 3 ans/ado)

– Chasse aux Lapins de Pâques (dès 3 ans/ado)

– Pêche au canard géant (Pour petits lutins dès 3ans)

– Jeu de piste à travers le domaine (dès 3 ans)

– Jeux sur le camp (dès 3 ans)

– Livret jeu sur le coin cafète (dès 3 ans)

– etc.

Durée Votre billet vous offre environ 2h d’activités a choisir directement sur place. Un billet par personne, les accompagnants doivent également être munis d’un billet. Activités sous la responsabilité des parents

Infos Pratiques Lieux couverts mais ouvert, soyez bien couvert et prévoyez des chaussures adaptées ! Tous les espaces de l’Escape Game Géant sont couvert mais il y a des passages en extérieurs pour relier les différents espaces. Les activités jeunesse se faisant à l’échelle du domaine ne sont pas protégées.

Tarif 19€ (adulte) 16€ (11/17ans étudiants réduits) 13€ (enfants 6/10ans) 7€ (Lutins 3/6ans) gratuit en dessous de 3ans.

Pass famille 50€ pour 4 personnes (2 adultes + 2 jeunes/enfants/lutins)

Lieu Château de Bonnemare, 990 Chem. de Bacqueville, 27380 Radepont .

990 Chemin de Bacqueville Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 68 88 28 28

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English : Festival Arsène Lapin

L’événement Festival Arsène Lapin Radepont a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Lyons Andelle