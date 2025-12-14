Festival Arsmondo

19 place Broglie Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-12

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-12

Toujours désireux de mettre en lumière les cultures transnationales, le festival interdisciplinaire Arsmondo, porté par l’Opéra national du Rhin, consacre son édition 2026 aux cultures et territoires insulaires. Au gré de partenariats noués avec d’autres institutions et associations strasbourgeoises, Arsmondo Méditerranée proposera concerts, lectures, projections de films, expositions, conférences et tables rondes, interrogeant l’insularité dans toute sa complexité entre isolement et interdépendances, traditions et modernité, périls et utopies. .

19 place Broglie Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 98 75 93

English :

L’événement Festival Arsmondo Strasbourg a été mis à jour le 2025-12-12 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg