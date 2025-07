Festival art de rue arts des Champs 79110 Loubigne Loubigné

Festival art de rue arts des Champs 15 et 18 juillet 79110 Loubigne Deux-Sèvres

infos et réservations auprès de Marjorie ; camping possible équipement à prévoir ( tente, duvet )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-15T10:30:00 – 2025-07-15T11:00:00

Fin : 2025-07-18T12:00:00 – 2025-07-18T12:30:00

Festival art des rues et at des champs , transmission des savoirs faire par des jeunes artistes auprès de public adolescent et réalisation d une scène le 17 au soir .

