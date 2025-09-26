Festival Art et Loire Parc de la Roche Gennes-Val-de-Loire

Festival Art et Loire

Parc de la Roche Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-27

2025-09-26

Festival de théâtre, conte, lecture et musique professionnel en plein air et en salle et marché de producteur.rices. Spectacles pour tout âges et toute la famille et découverte de l’artisanat local.

Programme

Vendredi 26/09

19H

Ouverture du festival

Salle A. Courtiaud

20H30

ALORS ON EN EST OÙ ? Clown/Théâtre

Salle A. Courtiaud tout public dès 10 ans

Durée 1h Carabine la clown.e, accro à l’histoire de l’univers depuis le Big Bang. Accompagnée par son caddie de fortune elle nous embarque dans sa recherche. Ceci n’est pas une conférence. C’est le partage d’une obsession clownesque, férocement poétique !

Cie Tout Contre De et avec Emilie Trasente, M.e.s. Caroline Cristofoli, Musique Massimo Trentesaux, Lumière/régie Maxime Denis, Costume Tanya Artioli et Fresque de Giulia Tresante.

Samedi 27/09

10H30

Ouverture du marché d’artisanat

Parc du château de la Roche

11H

IL ÉTAIT UNE AUTRE FOIS Conte musical

Scène aux rochers enfants dès 3 ans

Durée 50’ Lecture originale, inclusive et musicale de trois contes traditionnels Cendrillon, La Belle et la Bête et enfin, Casse-Noisette, par deux comédiennes/lectrices, qui composent la musique au fur et à mesure de la représentation.

Cie du Coup Monté Avec Caroline Cristofoli et Sarah Labhar.

14H

ATELIER THÉÂTRE Atelier

Scène aux arbres enfants et adultes dès 6 ans

ATELIER ÉCRITURE Atelier

Scène aux arbres enfants et adultes dès 6 ans

Durée 55’ Nous vous invitons à participer à un atelier d’initiation théâtre jeu, pratique et création collective, ou à un atelier d’écriture accompagné.

Animé par Teddy Bogaert et Julie Cregut.

Jauge réduite Réservation conseillée

15H30

LE BAR À MÔME Théâtre jeune public

Scène aux souches famille dès 3 ans

Durée 55’ Un spectacle familial, comique et magique qui parle avec beaucoup d’humour et de dérision de l’eau, de l’écologie et du nucléaire. C’est le seul et unique bar au monde où l’on peut boire de l’eau sèche !

Avec Léonore Klein et Bertrand Thibault.

16H30

DESSINE MOI TA MACHINE DE RÊVES Atelier dessin

Scène aux arbres enfants dès 3 ans

Durée 30’ Nous vous invitons à participer à un atelier dessin, animé par les bénévoles en liens avec le spectacle Le bar à mômes puis exposition sur une fresque.

17H30

DE MACBETH À JULIETTE, DE ROMÉO À OTHELLO Lecture

Scène du château tout public dès 12 ans

Durée 50’ Plongez dans l’univers de William Shakespeare. Montage de textes et extraits de ses oeuvres.

Mis en voix par Benjamin Dussud et Sarah Labhar.

18H30

LA MAV DÉAMBULE Musique

Le Parc tout public

Durée 1h L’harmonie Music’A’Varennes vous accompagnera tout au long de la soirée en reprenant des airs connus dans une version revisitée.

Association Music’A Varennes

20H30

MADAME SHAKESPEARE Théâtre tout public

Salle A. Courtiaud tout public dès 12 ans

Durée 1h10 Avant d’être une légende, il était juste William. Et si derrière W. Shakespeare se cachaient, non pas un, mais deux génies de l’époque ? William part à Londres. Commence alors une correspondance passionnante, drôle et parfois cruelle avec Anne Hathaway, sa femme, restée à Stratford, qui va se nourrir des spectacles pour s’inspirer.

Cie Du Coup Monté Une pièce de Anca Visdei, M.e.s. Julie Cregut et Benjamin Dussud, avec Caroline Cristofoli et Teddy Bogaert, Lumière/régie Maxime Denis.

Espace garderie pour les -12 ans

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 26 au samedi 27 septembre 2025 le vendredi de 19h à 23h30. Le samedi de 10h30 à 23h30. .

Parc de la Roche Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 15 36 01 artetloire@gmail.com

English :

Festival of professional outdoor and indoor theater, storytelling, reading and music, and farmers’ market. Shows for all ages and the whole family, and local crafts.

German :

Professionelles Theater-, Erzähl-, Lese- und Musikfestival im Freien und im Saal sowie ein Markt mit Erzeugern. Aufführungen für alle Altersgruppen und die ganze Familie sowie Entdeckung des lokalen Kunsthandwerks.

Italiano :

Festival di teatro professionale all’aperto e al chiuso, narrazione, lettura e musica, e un mercato contadino. Spettacoli per tutte le età e per tutta la famiglia e artigianato locale.

Espanol :

Festival de teatro profesional al aire libre y en recintos cerrados, cuentacuentos, lectura y música, y mercado de agricultores. Espectáculos para todas las edades y toda la familia, y artesanía local.

L’événement Festival Art et Loire Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-08-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME