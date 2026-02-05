Festival Art Nature Nibelle
Festival Art Nature Nibelle samedi 18 avril 2026.
Festival Art Nature
1 Route de Boiscommun Nibelle Loiret
Début : Samedi 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18 23:30:00
2026-04-18
Concert PianoVélo
Après leur tour de France à vélo en 150 étapes, tractant un piano de 250 kg, Philippe Séranne et David Aubaile proposent un concert poétique et engagé, mêlant musique, textes puissants et récits de liberté. Une heure de joie, de révolte et d’espoir.
Par Philippe Séranne et David Aubaile .
1 Route de Boiscommun Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire contact@domainedeflotin.com
English :
Don’t miss this festival of nature and culture!
Light walk in the forest, land art, photo exhibition, workshops, concert, food and drink …
