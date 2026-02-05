Festival Art Nature Nibelle

Festival Art Nature

Concert PianoVélo

Après leur tour de France à vélo en 150 étapes, tractant un piano de 250 kg, Philippe Séranne et David Aubaile proposent un concert poétique et engagé, mêlant musique, textes puissants et récits de liberté. Une heure de joie, de révolte et d’espoir.

Par Philippe Séranne et David Aubaile .

English :

Don’t miss this festival of nature and culture!

Light walk in the forest, land art, photo exhibition, workshops, concert, food and drink …

