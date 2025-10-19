FESTIVAL ART & TOILES ! Collioure

Du 19 au 21 octobre, le cinéma Le Mondial accueille le festival d’automne Art & Toiles du ciné-club Marcel Oms. Consacrée à la musique, cette édition réunit documentaires et fictions explorant la musique classique, la résistance, l’intégration et la comédie musicale. Programme disponible au cinéma ou à l’Office de Tourisme.

English :

From October 19 to 21, Le Mondial cinema hosts the Art & Toiles autumn festival organized by the Marcel Oms film club. Dedicated to music, this edition brings together documentaries and fiction exploring classical music, resistance, integration and musical comedy. Program available at the cinema or at the Tourist Office.

German :

Vom 19. bis 21. Oktober findet im Kino Le Mondial das Herbstfestival Art & Toiles des Filmclubs Marcel Oms statt. Diese Ausgabe ist der Musik gewidmet und zeigt Dokumentar- und Spielfilme, die sich mit klassischer Musik, Widerstand, Integration und Musicals beschäftigen. Das Programm ist im Kino oder im Tourismusbüro erhältlich.

Italiano :

Dal 19 al 21 ottobre, il cinema Le Mondial ospita il festival autunnale Art & Toiles, organizzato dal cineclub Marcel Oms. Dedicata alla musica, questa edizione riunisce documentari e fiction che esplorano la musica classica, la resistenza, l’integrazione e la commedia musicale. Il programma è disponibile presso il cinema o l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Del 19 al 21 de octubre, el cine Le Mondial acoge el festival de otoño Art & Toiles, organizado por el cineclub Marcel Oms. Dedicado a la música, esta edición reúne documentales y ficciones que exploran la música clásica, la resistencia, la integración y la comedia musical. Programa disponible en el cine o en la Oficina de Turismo.

