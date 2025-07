Festival ARTAMI La Mainmorte Saint-Claude

Festival ARTAMI La Mainmorte Saint-Claude mardi 8 juillet 2025.

Festival ARTAMI

La Mainmorte Chez Pierre et Géraldine Mancinelli à La Mainmorte 39200 Saint Claude

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-13

2025-07-08

Du 8 au 13 juillet

Chaque soir à 18h

Le festival ARTAMI propose une approche différente du concert dans un espace où nature et culture se conjuguent, où artistes et public se rencontrent.

Un festival avec des artistes rares, en pleine nature, autour d’un piano exceptionnel.

Dans un écrin parmi les mieux préservés du Parc Naturel du Haut Jura, le festival ARTAMI se déroule dans une maison d’architecte en partie conçue à cet effet. Ses volumes privilégiant les courbes ont été étudiés afin d’atteindre de remarquables qualités acoustiques. Son esthétique est une véritable invitation au voyage.

Tout aussi improbable, un merveilleux et rare piano Bechstein grand concert , récent, qu’affectionnait tout particulièrement le grand pianiste Aldo Ciccolini avec lequel il a enregistré plusieurs disques, déploie une extraordinaire palette de couleurs à même de couvrir un large spectre musical.

Les auditeurs sont ainsi invités à se laisser traverser par la musique au plus près des musiciens dans une ambiance conviviale s’éloignant des conventions de la forme du concert habituel et favorisant différentes configurations d’écoute permettant à chacun-e de se sentir à l’aise.

Le festival propose des œuvres au sens et à la portée engagés, des créations, de la danse, de l’interaction entre les artistes et les auditeurs (faisant appel à l’improvisation), des débats, des moments conviviaux tels que des improvisations musicales autour de dégustations… et tout ce que le public pourra offrir dans ces moments-là .

Une expérience pour laisser vibrer son ressenti, son imaginaire, ses émotions .

La Mainmorte Chez Pierre et Géraldine Mancinelli à La Mainmorte 39200 Saint Claude Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 98 geraldinehe@gmail.com

