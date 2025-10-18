Festival ArtCheval Saumur

Retrouvez le Festival ArtCheval du 18 octobre au 21 décembre 2025 à Saumur et ses alentours !

ArtCheval des écoliers OffCheval Concours & Expo Photo Spectacle équestre « La croisée des rêves »

ArtCheval a fait le plein de nouveautés cette année, retrouvez les différents temps forts de la programmation

ArtCheval des écoliers (18 oct-16 nov)

Autour d’un destrier gigantesque, l’artiste Camille Bellot qui participait à la résidence ArtCheval en 2021 et les élèves de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire ont filé, tissé, vanné, brodé, cousu, assemblé, pour créer le carapaçon de ce cheval colossal.

Découvrez l’exposition « Garde-Robe » au Théâtre Le Dôme Saumur Val de Loire du 18 octobre au 16 novembre le mardi, vendredi et samedi de 15h à 18h et le mercredi de 10h à 18h. Entrée gratuite.

OffCheval (18 oct-16 nov)

Du 18 octobre au 16 novembre, le OffCheval transforme la Ville de Saumur et ses alentours en une véritable galerie d’art éphémère. Cette année, près de 30 lieux — publics et privés — se transforment en espaces d’exposition pour célébrer l’art et au cheval et accueillir 40 artistes professionnels et amateurs.

Partez à la rencontre de créations étonnantes, dans des lieux aussi variés qu’inattendus. Laissez-vous surprendre, ouvrez grand les yeux, et explorez le monde du cheval sous un jour nouveau. Entrée gratuite*

Concours & Expo photo (25 sept-21 déc)

Grande nouveauté de cette année, une exposition à ciel ouvert de 20 photos sur le thème du cheval sera à découvrir dans les rues de Saumur du 20 octobre au 21 décembre. Mais avant, votez pour votre photo favorite dans les catégories « Amateurs » et « Professionnels » sur nos réseaux sociaux du 25 septembre au 16 octobre.

Spectacle équestre « La croisée des rêves » (20 & 21 déc)

Pour clôturer en beauté le Festival, rendez-vous les 20 et 21 décembre à 15h30 et 17h30 au Manège des Écuyers, Place Charles de Foucauld à Saumur. Découvrez « La Croisée des rêves », avec Kevin Ferreira et Lilian Lachaise, qui raconte une belle histoire d’amitié entre deux artistes du monde équestre. Voltige, dressage, liberté… un véritable show à ne pas manquer . Ouverture de la billetterie très prochainement sur www.lequestre.fr

PRECISIONS HORAIRES .

English :

The ArtCheval Festival runs from October 18 to December 21, 2025 in Saumur and the surrounding area!

ArtCheval des écoliers OffCheval Photo Competition & Expo « La croisée des rêves » equestrian show

German :

Finden Sie das ArtCheval Festival vom 18. Oktober bis zum 21. Dezember 2025 in Saumur und Umgebung!

ArtCheval der Schüler OffCheval Fotowettbewerb & Expo Pferdeshow « La croisée des rêves » (Die Kreuzung der Träume)

Italiano :

Il Festival ArtCheval si svolge dal 18 ottobre al 21 dicembre 2025 a Saumur e dintorni!

ArtCheval des écoliers OffCheval Concorso fotografico ed esposizione Salone equestre « La croisée des rêves »

Espanol :

El Festival ArtCheval se celebra del 18 de octubre al 21 de diciembre de 2025 en Saumur y sus alrededores

ArtCheval des écoliers OffCheval Concurso de fotografía y Expo Espectáculo ecuestre « La croisée des rêves

