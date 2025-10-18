Festival AR(t]CHIPEL Exposition Noir Matters Saint-Épain

Festival AR(t]CHIPEL Exposition Noir Matters Saint-Épain samedi 18 octobre 2025.

Festival AR(t]CHIPEL Exposition Noir Matters

Château de Montgoger + 12 rue de la Prévoté Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-25

Après le succès de l’édition 2024 du festival, les portes des écuries du Château de Montgoger ainsi que celles de l’église et du Musée du Presbytère accueilleront une nouvelle fois la collection de Margaux et Raphaël Blavy et ses œuvres d’art contemporain africain.

Après le succès de l’édition 2024 du festival, les portes des écuries du Château de Montgoger ainsi que celles de l’église et du Musée du Presbytère accueilleront une nouvelle fois la collection de Margaux et Raphaël Blavy et ses œuvres d’art contemporain africain.

Alors que le monde se confronte aux tensions politiques, sociales et écologiques, l’exposition Noir Matters esquisse une cartographie de résistances contemporaines. Puisée au cœur de la collection de Margaux et Raphaël Blavy, elle réunit des artistes issus du continent africain, de ses diasporas et d’autres géographies critiques. Ces œuvres visuelles, radicales, affrontent la violence, l’amnésie historique, l’effondrement écologique ou l’exclusion sociale, en tissant des liens sensibles et politiques entre mémoire et création. .

Château de Montgoger + 12 rue de la Prévoté Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Following the success of the 2024 festival, the doors of the Château de Montgoger stables, church and Musée du Presbytère will once again welcome the Margaux and Raphaël Blavy collection of contemporary African art.

German :

Nach dem Erfolg des Festivals 2024 werden die Türen der Ställe des Château de Montgoger sowie die der Kirche und des Museums des Presbyteriums erneut die Sammlung von Margaux und Raphaël Blavy und ihre ?uvres zeitgenössischer afrikanischer Kunst beherbergen.

Italiano :

Dopo il successo dell’edizione 2024 del festival, i cancelli delle scuderie del Castello di Montgoger, della chiesa e del Museo del Presbiterio accoglieranno nuovamente la collezione di Margaux e Raphaël Blavy e le loro opere d’arte africana contemporanea.

Espanol :

Tras el éxito de la edición 2024 del festival, las puertas de las caballerizas del castillo de Montgoger, así como las de la iglesia y el museo del Presbiterio, acogerán de nuevo la colección de Margaux y Raphaël Blavy y sus obras de arte africano contemporáneo.

L’événement Festival AR(t]CHIPEL Exposition Noir Matters Saint-Épain a été mis à jour le 2025-10-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme