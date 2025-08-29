Festival Arti Muntagnera, la transhumance des Arts – Etape #3 – Col de Vergio (Albertacce) Albertacce – Col de Vergio Albertacce

Festival Arti Muntagnera, la transhumance des Arts – Etape #3 – Col de Vergio (Albertacce) Vendredi 29 août, 14h00 Albertacce – Col de Vergio Haute-Corse

entrée libre.

Arti muntagnera est la rencontre, en haute montagne corse ou dans des lieux exceptionnels, en pleine nature, de publics et d’artistes contemporains du spectacle vivant et des arts plastiques, (Théâtre, musique, danse, cirque, clown, marionnette, arts plastiques, arts visuels, architecture, cinéma…)

> Etape #1 : Mercredi 27 août 2025

19H30 – « Alga Putrica » – Plage de Ghignu – Désert des Agriates (Santo Pietro di Tenda)

Le Cabaret de la montagne Corse au coucher du soleil

​> Etape #2 : Jeudi 28 aout 2025

10H00 – « Alga Putrica » – Plage de Ghignu – Désert des Agriates (Santo Pietro di Tenda) –

Le Cabaret de la montagne Corse à l’heure du premier bain

19H30 – Grande plage de Ghignu- Désert des Agriates (Santo Pietro di Tenda)

Le Cabaret de la montagne Corse au coucher du soleil

> Etape #3 : Vendredi 29 août 2025

14H – (Rendez-vous au Col de Vergio – Commune de Albertacce)

Spectacle surprise dans un lieu surprise

Après un rendez-vous public à 14H au Col de Vergio, le public est amené à se rendre dans un endroit secret après 30 minutes de marche, pour vivre une proposition artistique surprise

> Etape #4 : Samedi 30 août 2025

19H30 – Plateau du Cuscionu ( Zicavo – panorama à proximité du refuge de Matalza)

Le Cabaret de la montagne Corse au coucher du soleil

(prévoir lampe de poche pour le retour)

​> Etape #5 : Dimanche 31 août 2025

13H00 – Plateau du Cuscionu – U Ciclopu di Corsica ( Punta di Tozzarella – Ancien observatoire)

Le Cabaret de la montagne Corse au sommet

19H00 – Plateau du Cuscionu (Zicavo – Veragulongu proche du refuge de Matalza)

Le Cabaret de la montagne Corse au coucher du soleil

(prévoir lampe de poche pour le retour)

www.artimuntagnera.com

