Festival Arti Muntagnera, la transhumance des Arts – Etape #5a – Plateau du Cuscionu (Zicavo) Plateau du Cuscionu : Punta di Tozzarella Zicavo

entrée libre.

Arti muntagnera est la rencontre, en haute montagne corse ou dans des lieux exceptionnels, en pleine nature, de publics et d’artistes contemporains du spectacle vivant et des arts plastiques, (Théâtre, musique, danse, cirque, clown, marionnette, arts plastiques, arts visuels, architecture, cinéma…)

> Etape #1 : Mercredi 27 août 2025

19H30 – « Alga Putrica » – Plage de Ghignu – Désert des Agriates (Santo Pietro di Tenda)

Le Cabaret de la montagne Corse au coucher du soleil

​> Etape #2 : Jeudi 28 aout 2025

10H00 – « Alga Putrica » – Plage de Ghignu – Désert des Agriates (Santo Pietro di Tenda) –

Le Cabaret de la montagne Corse à l’heure du premier bain

19H30 – Grande plage de Ghignu- Désert des Agriates (Santo Pietro di Tenda)

Le Cabaret de la montagne Corse au coucher du soleil

> Etape #3 : Vendredi 29 août 2025

14H – (Rendez-vous au Col de Vergio – Commune de Albertacce)

Spectacle surprise dans un lieu surprise

Après un rendez-vous public à 14H au Col de Vergio, le public est amené à se rendre dans un endroit secret après 30 minutes de marche, pour vivre une proposition artistique surprise

> Etape #4 : Samedi 30 août 2025

19H30 – Plateau du Cuscionu ( Zicavo – panorama à proximité du refuge de Matalza)

Le Cabaret de la montagne Corse au coucher du soleil

(prévoir lampe de poche pour le retour)

​> Etape #5 : Dimanche 31 août 2025

13H00 – Plateau du Cuscionu – U Ciclopu di Corsica ( Punta di Tozzarella – Ancien observatoire)

Le Cabaret de la montagne Corse au sommet

19H00 – Plateau du Cuscionu (Zicavo – Veragulongu proche du refuge de Matalza)

Le Cabaret de la montagne Corse au coucher du soleil

(prévoir lampe de poche pour le retour)

www.artimuntagnera.com

Plateau du Cuscionu : Punta di Tozzarella plateau du Cuscionu : Punta di Tozzarella Zicavo 20132 Corse-du-Sud Corse

Plateau du Cuscionu – U Ciclopu di Corsica (Ancien observatoire) – Commune de Zicavo Depuis la commune de Zicavo, quitter le village direction Aullène par la D69 puis prendre à gauche la D428 jusqu'au bout.

Parking à la chapelle San Petru ou proche du refuge de Matalza puis 1H30 en suivant le GR20 (facile) vers le sud.

Passer au refuge de Crocce, suivre le GR20 après le refuge pendant 15 minutes

Suivre les panneaux « Arti Muntagnera » pendant 15 minutes.

Le Ciclopu di Corsica se situe à l’ancien observatoire du plateau du Cuscionu

Lien google map :

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1JE98uryxIsF1yFKmAuItyi7iRDB2Dqk&usp=sharing

Depuis la commune de Quenza, quitter le village en direction du plateau du Cuscionu, jusqu’au refuge- centre d’informations de Bucchinera (route en très mauvais état 1km avant Bucchinera)

Suivre la piste à pied, en direction de l’Incudine. Quand vous croisez le GR20, monter jusqu’au Ciclopu di Corsica – Punta di Tozzarella.

Lien google map :

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1JE98uryxIsF1yFKmAuItyi7iRDB2Dqk&usp=sharing

Été culturel 2024

©Antoine Methivier