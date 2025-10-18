Festival artistique la Palette du Monde Vierzon

Festival artistique la Palette du Monde Vierzon samedi 18 octobre 2025.

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Gratuit

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-18

Peinture, sculpture, photographie, arts plastiques.

+33 6 07 09 41 68

English :

Painting, sculpture, photography, plastic arts.

German :

Malerei, Bildhauerei, Fotografie, bildende Kunst.

Italiano :

Pittura, scultura, fotografia, arti plastiche.

Espanol :

Pintura, escultura, fotografía, artes plásticas.

