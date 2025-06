Festival Arts de la rue: Côté Jardin Podensac / Parc Chavat Podensac 27 juin 2025 18:00

Gironde

Festival Arts de la rue: Côté Jardin Podensac / Parc Chavat

Gratuit

Début : 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-06-28 23:30:00

2025-06-27

Vendredi 27 juin 2025 (à partir de 12 ans)

21h00 En attendant la mer , Cie Les Barbus Spectacle déambulatoire Un vieil homme, seul sur un banc, entame son dernier voyage entre présent et passé, entraînant le public dans une quête émouvante à la recherche de son dernier amour.

22h30 DRAG , Cie Les Petites Secousses Un plaidoyer vibrant pour la liberté d’être soi, porté par la pop et les paillettes. Jérôme Batteux partage son rêve d’enfant devenir une star, devenir Madonna. Un spectacle libérateur et audacieux !

Samedi 28 juin 2025

15h00 Entre croisements , Cie Les Barbus Un spectacle co-créé avec les élèves de l’école de Podensac et les résidents de l’ESPASS, célébrant la rencontre et la créativité collective.

17h00 Englouti ! , Cie Hel Spectacle sensoriel sans parole suivi d’un bord de scène. .

Parc Chavat

Parc Chavat
Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine
+33 5 56 87 17 56
pascal.vallade@podensac.fr

