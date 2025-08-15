Festival Arts de la Rue « Ô les Mouettes » DON’T DO IT Saint-Brieuc
Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d'Armor
Tarif : – –
Début : 2025-08-15 19:00:00
fin : 2025-08-15 19:40:00
2025-08-15
DON’T DO IT est une satire sociale percutante qui s’attaque avec humour et une bonne dose d’absurde à la devise
toujours plus vite, plus loin, plus fort , critiquant la marchandisation du sport, l’hypervalorisation du corps et les normes masculines dominantes.
Happening, Cie Arenthan.A partir de 8 ans .
Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
