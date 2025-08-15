Festival Arts de la Rue « Ô les Mouettes » DON’T DO IT Saint-Brieuc

Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-15 19:00:00

fin : 2025-08-15 19:40:00

2025-08-15

DON’T DO IT est une satire sociale percutante qui s’attaque avec humour et une bonne dose d’absurde à la devise

toujours plus vite, plus loin, plus fort , critiquant la marchandisation du sport, l’hypervalorisation du corps et les normes masculines dominantes.

Happening, Cie Arenthan.A partir de 8 ans .

