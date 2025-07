Festival Arts de la Rue « Ô les Mouettes » La Roue des Amor Saint-Brieuc

Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18 19:45:00

2025-07-18

Ce spectacle de cirque contemporain met en scène un personnage atypique, entre jongleur, haltérophile et danseur. Il s’approprie avec humour et virtuosité un agrès spectaculaire la roue de la mort. Détournée ici dans une mise en

scène poétique, elle devient le cœur d’un numéro sensible et acrobatique.

Cirque, Cie Crop Circus. .

Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

