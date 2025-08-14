Festival Arts de la Rue « Ô les Mouettes » L’Arbre, le Banc et le Renard Rue Poulain-Corbion Saint-Brieuc

Rue Poulain-Corbion Jardin de Bellescize Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-14 19:00:00

fin : 2025-08-14 20:05:00

2025-08-14

C’est l’histoire d’une rencontre entre Sofiane, 75 ans, et Loiza, 10 ans. Les deux vont s’apprivoiser à travers les histoires qu’ils se racontent et la cabane qu’ils se construisent dans le square.

Théâtre, Cie L’Artère. A partir de 6 ans .

