Festival Arts de la Rue « Ô les Mouettes » Radiovolca Rue Jean Rioche Saint-Brieuc jeudi 17 juillet 2025.

Rue Jean Rioche Jardins de la Villa Carmélie Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-07-17 19:45:00

2025-07-17

Ici, chaque geste et chaque objet sont garants de l’équilibre d’un univers suspendu par le temps.

Porté et animé par la douce mélopée d’une radio, Ernest, personnage névrosé et sourcilleux, nous entraîne dans son quotidien. Alors que tout semble parfaitement chronométré, l’ordinaire va être bouleversé par cette radio qui jusqu’à

présent maintenait le rythme, entraînant Ernest dans une course frénétique.

Cirque, mât chinois et jonglage, Cirque Content Pour Peu. .

Rue Jean Rioche Jardins de la Villa Carmélie Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

