Place de la Résistance Saint-Brieuc

2025-07-25 19:00:00

2025-07-25 19:45:00

2025-07-25

Au coeur du public et accompagnées par deux musiciens, les quatre danseuses explorent la force d’oser, de rebondir, de s’élever du sol et de créer une dynamique stimulante et salvatrice.

Danse contemporaine, Cie Daruma. A partir de 10 ans. .

Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

