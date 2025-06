Festival arts de rue La Chalibaude – Château-Gontier-sur-Mayenne 28 juin 2025 16:00

Mayenne

Festival arts de rue La Chalibaude centre-ville Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-06-28 16:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

2025-06-29

UN FESTIVAL POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS !

Chaque année depuis 1989, la Chalibaude nous ouvre grand les portes de l’été et de la programmation culturelle sur notre territoire. Cette 35e édition va de nouveau insuffler un air de fête dans notre Ville ces 28 et 29 juin. Chaque coin de rue se transformera en scène, permettant une expérience immersive au cœur de la création artistique. Théâtre, danse, musique et arts circassiens, la Chalibaude offre un vrai concentré d’arts de rue.

PROGRAMME :

Samedi 28 juin

16h 20h | Chato’Kino Silence, on tourne ! | CONTINU Kiosque à Musique

16h30 | Cie A Fleur de Scène Chaud dedans | 35 minutes Salle du Conseil Hôtel de Ville > Jauge limitée, réservation possible 30 min avant chaque représentation sur le lieu du spectacle (gratuit).

16h30 | Cie Le Mouton Carré Ficelle | 35 minutes Salle du Conseil Hôtel d’Honneur > Jauge limitée, réservation possible 30 min avant chaque représentation sur le lieu du spectacle (gratuit).

16h30 18h | Cie MicMac Agence Morin | CONTINU La Glacière Jardin du Bout du Monde

17h | Conservatoire Des Origines | 60 minutes Place Saint-Just > Jauge limitée, réservation possible 30 min avant chaque représentation sur le lieu du spectacle (gratuit).

17h | Conservatoire Génération 80 | 45 minutes Cour de l’école du Bout du Monde

17h | Les Grands Nez Rouges … en Vadrouille | 60 minutes Parvis de l’Hôtel de Ville

17h30 | Cirque Exalté Amants | 30 minutes Bout de la Promenade de la Résistance

18h | Cie A Fleur de Scène Chaud dedans | 35 minutes Salle du Conseil Hôtel de Ville > Jauge limitée, réservation possible 30 min avant chaque représentation sur le lieu du spectacle (gratuit).

18h | Cie Le Mouton Carré Ficelle | 35 minutes Salle du Conseil Hôtel d’Honneur > Jauge limitée, réservation possible 30 min avant chaque représentation sur le lieu du spectacle (gratuit).

18h30 | Cie Le Long Raccourci Au bord du corps | 35 minutes Haut du Jardin du Bout du Monde

18h30 | Les Filles de Voix | 60 minutes Kiosque à Musique

18h30 | Conservatoire Génération 80 | 45 minutes Cour de l’école du Bout du Monde

19h30 | Claire Ducreux Fleurir les abîmes | 35 minutes Place Foucher

20h | Cie des Deux Rives 1925, Au comptoir des années folles | 45 minutes Passage Chevreul

20h | Chorale gospel du bout du monde | 50 minutes Kiosque à Musique

20h | Cie Les Gamettes Avec un grand F | 45 minutes La Glacière Jardin de l’Hôtel de Ville

20h30 22h | Cie MicMac Agence Morin | CONTINU La Glacière Jardin du Bout du Monde

21h | Cie Le Guichet Caillasse | 50 minutes Parvis de la Salle des Fêtes

21h | Cie Bravache L’Iliade | 40 minutes Parking Aubépin

22h | Cie Wise Fools Trashpèze | 30 minutes Place Saint-Jean

22h | Cie l’Art Osé Les dangereuses liaisons de Jacqueline et Marcel | 45 minutes Cour de l’école du Bout du Monde

23h | Cie Cirkulez Pyromad | 45 minutes Théâtre de verdure Jardin du Bout du Monde

Dimanche 29 juin

11h | Cie A Fleur de Scène Chaud dedans | 35 minutes Salle du Conseil Hôtel de Ville > Jauge limitée, réservation possible 30 min avant chaque représentation sur le lieu du spectacle (gratuit).

11h | Cie Le Mouton Carré Ficelle | 35 minutes Salle du Conseil Hôtel d’Honneur > Jauge limitée, réservation possible 30 min avant chaque représentation sur le lieu du spectacle (gratuit).

11h 12h30 | Cie MicMac Agence Morin | CONTINU La Glacière Jardin du Bout du Monde

11h30 | Claire Ducreux Fleurir les abîmes | 35 minutes Place Foucher

11h30 | Cie l’Art Osé Les dangereuses liaisons de Jacqueline et Marcel | 45 minutes Cour de l’école du Bout du Monde

11h30 | Théâtre Dépareillé Qu’est-ce qu’on fait pour Noël ? | 45 minutes Jardin du CPA Saint-Joseph

12h | Cie Les Gamettes Avec un grand F | 45 minutes La Glacière Jardin de l’Hôtel de Ville

12h 14h | Les Grands Nez Rouges … en Vadrouille | 60 minutes Village Chalibaude

12h30 | Cie Wise Fools Trashpèze | 30 minutes Place Saint-Jean

12h30 | La F’Pok New F’Pok Orléans | 45 minutes Kiosque à Musique

14h | Cie Le Long Raccourci Au bord du corps | 35 minutes Haut du Jardin du Bout du Monde

14h | Chato’Kino Silence, on tourne ! | 20 minutes Salle des Fêtes

14h | Cie Bravache L’Iliade | 40 minutes Parking Aubépin

14h | Capoeira Origem do Brasil | 20 minutes Parvis de l’Hôtel de Ville

14h30 | Tarapanga Danses d’Afrique | 15 minutes Place Saint-Just

14h30 | Cirque Exalté Amants | 30 minutes Bout de la Promenade de la Résistance

15h | Cie Les Gamettes Avec un grand F | 45 minutes La Glacière Jardin de l’Hôtel de Ville

15h | Chato’Kino Silence, on tourne ! | 20 minutes Salle des Fêtes

15h | Claire Ducreux Fleurir les abîmes | 35 minutes Place Foucher

15h 16h30 | Cie MicMac Agence Morin | CONTINU La Glacière Jardin du Bout du Monde

15h30 | La F’Pok & la Fanfare F’mr New F’Pok Orléans | 45 minutes Kiosque à Musique

15h30 | Cie des Deux Rives 1925, Au comptoir des années folles | 45 minutes Passage Chevreul

15h45 | Tarapanga Danses d’Afrique | 15 minutes Place Saint-Just

16h | Cie l’Art Osé Les dangereuses liaisons de Jacqueline et Marcel | 45 minutes Cour de l’école du Bout du Monde

16h | Théâtre Dépareillé Qu’est-ce qu’on fait pour Noël ? | 45 minutes Jardin du CPA Saint-Joseph

16h15 | Cie Wise Fools Trashpèze | 30 minutes Place Saint-Jean

16h30 | Cie A Fleur de Scène Chaud dedans | 35 minutes Salle du Conseil Hôtel de Ville > Jauge limitée, réservation possible 30 min avant chaque représentation sur le lieu du spectacle (gratuit).

16h50 | Cie Le Guichet Caillasse | 50 minutes Parvis de la Salle des Fêtes

17h | Cie Bravache L’Iliade | 40 minutes Parking Aubépin

17h | Cie Le Long Raccourci Au bord du corps | 35 minutes Haut du Jardin du Bout du Monde

18h | Cie Hors Surface Le poids des nuages | 30 minutes Théâtre de verdure Jardin du Bout du Monde .

centre-ville

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire

