Informations pratiques

Grainville-sur-Ry

Festival Arts des Près

Grainville-sur-Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Pour cette 7ème édition, le Festival Arts des Près vous donne rendez-vous à Grainville-sur-Ry le 26 septembre.

Gratuit et tout public, le Festival Arts des Près propose de valoriser, découvrir et apprécier le travail d’artistes locaux et d’échanger sur leurs pratiques, en proposant des petites formes en cours de création, des tentatives artistiques

et des expérimentations sous formes de performances.

L’idée, autour de ces propositions est de fédérer différents artistes professionnels, amateurs, écoles

et associations locales sur un projet artistique commun, atypique et de qualité, en milieu rural.

Le festival se veut éclectique regroupant une multitude de disciplines musique, chant, danse, théâtre, clown, marionnette, cirque, conte, exposition, installation…

Retrouvez bientôt le programme de l’édition 2026 ! .

Grainville-sur-Ry 76116 Seine-Maritime Normandie artsdespres@gmail.com

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English : Festival Arts des Près

L’événement Festival Arts des Près Grainville-sur-Ry a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin