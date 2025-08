FESTIVAL ARTS ET JAZZ EN CORBIÈRES Montséret

FESTIVAL ARTS ET JAZZ EN CORBIÈRES Montséret dimanche 3 août 2025.

FESTIVAL ARTS ET JAZZ EN CORBIÈRES

Montséret Aude

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-08-03 19:30:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Le Festival Art et Jazz en Corbières est de retour !

Vous aimez le Jazz mais aussi d’autres esthétiques du spectacle vivant ?

« Arts et Jazz en Corbières » vous propose une offre artistique de qualité, en milieu rural et pour tout public !

Au programme pour ce troisième dimanche

« Carxofa Trio » suivi de « Quartet »

Montséret 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 32 75 artsetjazz@orange.fr

English :

The Festival Art et Jazz en Corbières is back!

Do you love jazz, but also other forms of performing arts?

the « Arts et Jazz en Corbières » festival offers you a high-quality artistic experience in a rural setting for all audiences!

On the program for this third Sunday:

« Carxofa Trio » followed by « Quartet »

German :

Das Festival Art et Jazz en Corbières ist wieder da!

Sie lieben Jazz, aber auch andere Ästhetiken der darstellenden Kunst?

« Arts et Jazz en Corbières » bietet Ihnen ein hochwertiges künstlerisches Angebot, in ländlicher Umgebung und für jedes Publikum!

Auf dem Programm für diesen dritten Sonntag stehen

« Carxofa Trio » gefolgt von « Quartet »

Italiano :

Torna il Festival Art et Jazz en Corbières!

Vi piace il jazz, ma anche altre forme di arti performative?

il festival « Arts et Jazz en Corbières » vi offre un programma artistico di alta qualità in un ambiente rurale per tutte le età!

In programma per questa terza domenica:

« Carxofa Trio » seguito da « Quartet »

Espanol :

¡Vuelve el Festival Art et Jazz en Corbières!

¿Le gusta el jazz, pero también otras formas de artes escénicas?

el festival « Arts et Jazz en Corbières » le ofrece un programa artístico de calidad en un entorno rural para todas las edades

En el programa de este tercer domingo:

« Carxofa Trío » seguido de « Quartet

