Festival Arts et Scènes à Pouilly Concert Pouilly-en-Auxois

Festival Arts et Scènes à Pouilly Concert

Salle polyvalente Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

2026-02-07 20:00:00 – 21:30:00

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 21:30:00

Date(s) :

2026-02-07

En toutes saisons par l’Ensemble Duo Cordes et âmes

Entre guitare et violon, ce duo atypique revisite avec modernité les musiques d’hier.

De Vivaldi à Piazzolla, leur jeu sensible et vibrant invite le public à un véritable voyage musical, mêlant émotion, énergie et élégance.

Leur grande maîtrise instrumentale, associée à une complicité évidente sur scène, crée une atmosphère chaleureuse et communicative, laissant le public conquis jusqu’à la dernière note.

Programme Antonio Vivaldi (1678-1741), L’automne L’hiver ; Eric Pénicaud (né en 1952), Les quatre saisons d’un musicien ermite (création 2020) ; Astor Piazzolla (1921-1992), Les quatre saisons de Buenos Aires).

Distribution

Sara Chenal (violon), Olivier Pelmoine (guitare) .

Salle polyvalente Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 64 05 bibliotheque@pouillyenauxois.fr

