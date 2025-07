Festival Arts et Vigne Clôture du festival à Menée Châtillon-en-Diois

Hameau de Menée Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Menu

Galette saucisses (farine de Sarrazin)

Salade de pommes de terre et crudités

Muffin à la confiture

Clôture du festival 2025 à Menée village de la nouvelle commune de Chatillon en Diois. Réservation du repas sur Helloasso ou au bureau du festival

Hameau de Menée Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 25 91 contact@chatillon-artsetvigne.fr

English :

Festival 2025 closes in a village in the new commune of Chatillon en Diois.

German :

Abschluss des Festivals 2025 in einem Dorf der neuen Gemeinde Chatillon en Diois.

Italiano :

Chiusura del festival 2025 a Menée, villaggio del nuovo comune di Chatillon en Diois. Prenotazioni dei pasti su Helloasso o presso l’ufficio del festival

Espanol :

Clausura del festival 2025 en Menée, pueblo del nuevo municipio de Chatillon en Diois. Reservas de comidas en Helloasso o en la oficina del festival

